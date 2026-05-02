МЧС объяснило, когда и где могут запретить жарить шашлыки На отдельных территориях РФ могут запретить приготовление шашлыков

Москва2 мая Вести.Местные власти могут запрещать разводить открытый огонь и в том числе – приготовление шашлыков в случае повышения пожарной опасности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В этой связи ведомство сослалось на статью 30 Федерального закона №69-ФЗ "О пожарной безопасности", согласно которой органы государственной власти или местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях могут устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности.

В том числе временный запрет на разведение открытого огня, включая использование мангалов пояснили в МЧС

Там также предупредили, что нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность в виде штрафов. Для физических лиц сумма может быть до 15 тысяч, а в период действия особого противопожарного режима – вплоть до 20 тысяч рублей.

Если при нарушении этих правил произошел пожар, было повреждено чужое имущество, причинен вред здоровью человека легкой или средней тяжести, то штраф уже будет в размере до 50 тысяч рублей.

При более тяжких последствиях нарушителю грозит уже уголовная ответственность.