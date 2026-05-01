Адвокат Шашкин рассказал о наказаниях за сжигание сухой травы на дачном участке

Юрист объяснил, когда за сжигание сухой травы могут посадить в тюрьму Адвокат Шашкин рассказал о наказаниях за сжигание сухой травы на дачном участке

Москва1 мая Вести.От штрафа и вплоть до уголовной ответственности может грозить за нарушение правил сжигания сухой травы, предупредил в беседе с ТАСС адвокат Денис Шашкин.

Гражданам может быть выписан штраф за данное нарушение в размере от 15 тысяч, предпринимателям – от 30 тысяч, а юридическим лицам – от 100 тысяч рублей.

Если сжигание сухой травы повлекло тяжкие последствия, то возможна и уголовная ответственность Рассказал юрист

Она может наступить по статье 168 УК РФ, если в результате неосторожного обращения с огнем повреждены лесные насаждения, причинен тяжкий вред здоровью человека, наступила его смерть или повреждено по неосторожности чужое имущество.

За это, по словам Шашкина, предусматривается штраф от 120 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до одного года.

Адвокат обратил внимание и на то, что в случае введения органами местного самоуправления особого противопожарного режима штрафы значительно увеличиваются: от 40 тысяч для граждан, от 60 тысяч для ИП и от 600 тысяч рублей – для юрлиц.