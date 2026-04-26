Москва26 апр Вести.Палы сухой травы не являются законным способом очистки территории, они запрещены правилами противопожарного режима в России. Нарушителям грозит административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность. Об этом ТАСС сообщил главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

Поджог сухой травы, так называемые палы, в России не только не являются законным способом очистки территории, но и прямо запрещены действующим законодательством отметил он

По его словам, правила запрещают пал сухой травянистой растительности на землях сельхозназначения, запаса и населннных пунктов, а также в полосах отвода автомобильных и железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

В том случае, если поджог не повлек тяжких последствий, то предполагается штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В условиях особого противопожарного режима: от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Если огонь перекинулся на лес или пал произошел рядом с лесом: штрафы для граждан могут достигать 60 тыс. рублей.

Кроме того, возможна и уголовная ответственность по статье 261 УК РФ ("уничтожение или повреждение лесных насаждений") вплоть до крупного штрафа или лишения свободы на срок до десяти лет. Или же — по статье 168 УК РФ ("уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере"), согласно которой штраф может составить 120 тыс. рублей (либо лишение свободы до одного года).