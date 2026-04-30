Роскачество: за сорванную на улице сирень грозит штраф или арест на 15 суток

В Роскачестве напомнили о штрафах за сорванную на общественной территории сирень Роскачество: за сорванную на улице сирень грозит штраф или арест на 15 суток

Москва30 апр Вести.Сбор сирени на общественных территориях может повлечь административную и даже уголовную ответственность, напомнила в комментарии РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, кусты сирени, растущие в парках, скверах и на других общественных территориях, относятся к муниципальной собственности. Их повреждение или сбор цветов рассматривается как причинение ущерба имуществу муниципалитета.

Саратцева подчеркнула, что за такие действия предусмотрена административная ответственность. В зависимости от степени нанесенного ущерба нарушителям может грозить штраф или административный арест сроком до 15 суток.

При этом, если сирень срывается с целью последующей продажи, ответственность может быть переквалифицирована в уголовную. Представитель Роскачества уточнила, что ограничения не распространяются на растения, выращенные на частных участках – владельцы могут свободно распоряжаться сиренью в своем саду.

Также она опровергла распространенное мнение о пользе обламывания сирени для ее роста.

Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история заключила Саратцева

Ранее главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков заявил, что палы сухой травы не являются законным способом очистки территории, они запрещены правилами противопожарного режима в России. По его словам, нарушителям грозит административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность.