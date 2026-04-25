Россиян предупредили о штрафах за сбор грибов Юрист Поздняков: нарушение правил сбора грибов может привести к штрафу

Москва25 апр Вести.Собирать грибы для личных целей можно на землях лесного фонда, но есть ряд исключений. За нарушение установленных правил предусмотрена ответственность - от штрафа до реального лишения свободы, пояснил ведущий юрист Роскачества Игорь Поздняков в интервью ТАСС.

По его словам, сбор грибов категорически запрещен в заповедниках, национальных парках, заказниках и на других особо охраняемых природных территориях. За это нарушение предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Также нельзя собирать грибы, занесенные в Красную книгу России или региональные красные книги, - за такие действия штраф составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Если же будет доказан умысел, то есть лицо знало, что гриб занесен в Красную книгу, наступает уголовная ответственность по ст. 260.1 УК РФ. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей пояснил специалист

Эксперт напомнил, что запрещено собирать грибы, содержащие галлюциногенные вещества, такие как псилоцибин и псилоцин. За их сбор, хранение, переработку и сбыт предусмотрена отдельная ответственность.

Как отметил Поздняков, весной, когда действует особый противопожарный режим или ЧС, региональные власти могут полностью запретить посещение лесов и сбор лесных ресурсов. В этом случае штрафы для граждан увеличиваются и составляют от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области установили ответственность за незаконную добычу, сбор и продажу грибов.