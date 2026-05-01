За сбор гриба мацутакэ можно сесть в тюрьму на 4 года или заплатить миллион Юрист Русяев: сбор гриба мацутакэ грозит 4 годами тюрьмы и штрафом 1 млн рублей

Москва1 мая Вести.Юрист Илья Русяев рассказал в беседе с Life.ru, что за сбор некоторых видов грибов россиянам может грозить внушительный штраф или тюремный срок.

Он пояснил, что Лесной кодекс не запрещает поход в лес и сбор дикоросов для собственных нужд. Штраф грозит за сбор редких видов, занесенных в Красную книгу России, а также грибов из конкретного региона или содержащих наркотические вещества.

Так, например, за сбор гриба мацутакэ, который входит в правительственный перечень особо ценных видов, придется заплатить штраф 1 млн рублей или оказаться в тюрьме на срок до 4 лет.

За сбор, хранение, перевозку, покупку или продажу редких видов гражданину грозит штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей сказал специалист

Аналогичное правонарушение может обернуться штрафом в 20 тысяч рублей для должностных лиц, сумма штрафа для юридических лиц доходит до миллиона рублей.

При этом, наказание возможно и за провоз корзины с такими грибами или попытку их продать.

По словам юриста, ограничения на сбор касаются таких грибов, как: летний трюфель, гриб-баран, грибная капуста, трутовик лакированный, ежовик плетистый, а также опенок чеканный.