Роспотребнадзор перечислил места, где нельзя собирать грибы

Москва19 апр Вести.Роспотребнадзор напомнил россиянам, что собирать грибы категорически не рекомендуется вблизи автомобильных дорог, промышленных зон, мусорных свалок и на других загрязненных территориях. Как пояснили в пресс-службе ведомства, грибы активно накапливают тяжелые металлы и вредные вещества.

Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что жители Подмосковья уже начали находить первые весенние грибы. В связи с этим в ведомстве призвали быть особенно внимательными, так как у съедобных грибов часто встречаются ядовитые двойники.

Чтобы не рисковать здоровьем, следует соблюдать простые правила: не брать незнакомые грибы, а также не давать их детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Хранить собранные грибы нужно отдельно от других продуктов, а перед приготовлением — тщательно промыть и удалить поврежденные участки.

Категорически нельзя пробовать сырые грибы на вкус. При первых признаках отравления — тошноте, рвоте, боли в животе, слабости, головокружении или нарушении сознания — необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До приезда медиков важно сохранить остатки грибов и их упаковку.