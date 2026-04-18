Роспотребнадзор дал рекомендации туристам по защите от инфекций за рубежом

Москва18 апр Вести.Ведомство предупредило россиян, что при планировании заграничных поездок, особенно в страны с тропическим климатом, важно помнить о профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, основные пути передачи — сырая вода, недостаточно обработанные продукты и укусы насекомых.

Туристам советуют заранее узнавать о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране назначения в территориальных органах Роспотребнадзора или у туроператоров.

В целях безопасности ведомство, в частности, рекомендует употреблять только проверенную воду и пищу, отказаться от льда в напитках; подвергать термической обработке мясо, рыбу и морепродукты; не пробовать незнакомые блюда и угощения от местных жителей, избегать покупки еды с лотков и на рынках; во время купания в водоемах и бассейнах не заглатывать воду и плавать только на оборудованных пляжах.

Также необходимо защищаться от насекомых с помощью репеллентов и инсектицидов, а в помещениях устанавливать сетки на окна и двери.