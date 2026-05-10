В Роспотребнадзоре рассказали, как провести праздники без кишечных инфекций

Москва10 мая Вести.Провести майские праздники без риска получить кишечную инфекцию поможет тщательное мытье овощей и фруктов, прожарка мяса и рыбы и употребление бутилированной или кипяченой воды, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В теплый период года актуальность профилактики острых кишечных инфекций кратно возрастает. Для профилактики необходимо пить только кипяченую или бутилированную воду; тщательно мыть овощи, фрукты, зелень; проводить достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы отметили в сообщении

Там также порекомендовали хранить сырые продукты отдельно от готовых и использовать при готовке разные разделочные доски. При покупке продуктов стоит отдать предпочтение магазинам или рынкам, а не местам несанкционированной торговли.