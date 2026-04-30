Москва30 апрВести.Сочетание жирного мяса с алкоголем во время майских пикников представляет серьезную опасность для желудка и может спровоцировать обострение хронических заболеваний.
Об этом в интервью NEWS.ru заявила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Инга Колесник. По ее словам, избыток тяжелой пищи и спиртного может привести к болезненным ощущениям и тяжелым последствиям для организма.
С майскими пикниками важно быть осторожными тем людям, у кого есть желчнокаменная болезнь, панкреатит, ГЭРБ и функциональные расстройстваотметила Колесник
Для сохранения здоровья в праздничные дни эксперт рекомендует соблюдать простые правила: не садиться за стол с чувством сильного голода, начинать прием пищи с овощей, есть медленно и не смешивать алкоголь с жирными мясными блюдами.