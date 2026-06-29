Москва29 июн Вести.Для того чтобы обезопасить себя от сальмонеллеза, не стоит есть сырые яйца и сырое мясо, а также салаты с майонезом, которые более двух часов в жаркую погоду находились вне холодильника. Эти и другие рекомендации врач-инфекционист, педиатр Лилит Аракелян дала в интервью ИС "Вести".

Она напомнила, что летом риск подхватить инфекцию гораздо выше, так как в жару бактерии размножаются быстрее и, соответственно, быстрее портятся продукты.

Мы можем покупать все и есть все, но соблюдать определенные базовые требования к хранению и приготовлению этих продуктов. Например, сырые яйца или сырое мясо, конечно, не стоит есть. Не стоит есть салаты с майонезом, особенно летом, особенно на дачах, где-то на природе, если они больше двух часов не находились в холодильнике. Соответственно, необходима термическая обработка всех продуктов, мойка этих продуктов сказала врач

По ее мнению, разогревание продуктов питания в микроволновой печи вряд ли убьет опасные микробы и лучше "более тщательно" обрабатывать пищу. Врач также подчеркнула, что нельзя на одной разделочной доске друг за другом резать сначала сырое мясо, затем другие продукты, так как инфекция может перейти по доске и ножу. Помимо этого инфекционист дала ряд советов для покупателей готовой продукции.

[Необходимо] следить за хранением своих блюд, не нарушать условия хранения и, конечно, соблюдать все сроки добавила Аракелян

Ранее сообщалось, что в палаточном лагере "Вымпел-Шторм" в Тверской области зафиксировано массовое отравление детей. В связи с этим организована проверка, сообщает прокуратура региона.