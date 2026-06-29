В Тверской области организована проверка по факту массового отравления детей

Более 10 детей отравились в палаточном лагере в Тверской области В Тверской области организована проверка по факту массового отравления детей

Москва29 июн Вести.В палаточном лагере "Вымпел-Шторм" в Тверской области зафиксировано массовое отравление детей. В связи с этим организована проверка, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Западнодвинском муниципальном округе.

По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками вирусной инфекции обратились более 10 несовершеннолетних сказано в сообщении ведомства

Все дети были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних будет дана оценка.