Москва29 июнВести.В палаточном лагере "Вымпел-Шторм" в Тверской области зафиксировано массовое отравление детей. В связи с этим организована проверка, сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел в Западнодвинском муниципальном округе.
По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками вирусной инфекции обратились более 10 несовершеннолетнихсказано в сообщении ведомства
Все дети были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних будет дана оценка.