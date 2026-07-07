В Нижегородской области завели дело после отравления детей на профильных сборах

В Нижегородской области во время образовательных сборов отравились дети В Нижегородской области завели дело после отравления детей на профильных сборах

Москва7 июл Вести.В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после появления информации об ухудшении самочувствия детей во время профильных образовательных сборов в Перевозском районе, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) говорится в публикации

Сообщается, что несовершеннолетние обратились в медицинское учреждение. Всем оказана необходимая помощь, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе расследования дела сотрудники СК допрашивают свидетелей, в том числе организаторов сборов, истребуют документы об оказании услуг по предоставлению питания детям. Выполняются иные необходимые следственные и процессуальные действия.