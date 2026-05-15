Уголовное дело возбуждено после массового отравления кадетов в Красноярске

Уголовное дело возбуждено после массового отравления кадетов в Красноярске

Москва15 мая Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после распространения инфекционного заболевания в одном из образовательных учреждений Красноярска, сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным следствия, 14 и 15 мая 2026 года в медпункт учебного заведения с признаками кишечной инфекции обратились более 30 учащихся в возрасте от 11 до 15 лет говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

В СК подчеркнули, что жизням пострадавших ничего не угрожает, все дети получили необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел Красноярском кадетском корпусе имени Лебедя.