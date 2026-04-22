На Урале возбуждено дело после массовых жалоб учащихся на состояние здоровья

Москва22 апр Вести.В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил по факту массовых жалоб учащихся гимназии города на ухудшение состояния здоровья. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

говорится в сообщении

В ходе начатой проверки осмотрено место происшествия, проводится допрос свидетелей, затребована документация, назначены экспертизы.Также будет установлено точное количество пострадавших и степень тяжести причиненного здоровью вреда.

Ранее прокуратура региона сообщила, что в екатеринбургской гимназии №116 не менее 20 учеников обратились за медицинской помощью, пожаловавшись на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту. Надзорное ведомство начало проверку.