Москва22 апрВести.В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил по факту массовых жалоб учащихся гимназии города на ухудшение состояния здоровья. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
По сообщению об обращении за медицинской помощью ряда малолетних учащихся одной из городских гимназий возбуждено уголовное делоговорится в сообщении
В ходе начатой проверки осмотрено место происшествия, проводится допрос свидетелей, затребована документация, назначены экспертизы.Также будет установлено точное количество пострадавших и степень тяжести причиненного здоровью вреда.
Ранее прокуратура региона сообщила, что в екатеринбургской гимназии №116 не менее 20 учеников обратились за медицинской помощью, пожаловавшись на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту. Надзорное ведомство начало проверку.