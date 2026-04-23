У 22 учащихся гимназии в Екатеринбурге нашли сальмонеллу В Екатеринбурге 22 ученика гимназии заболели сальмонеллезом

Москва23 апр Вести.Роспотребнадзор начал эпидрасследование после массового отравления учащихся гимназии №116 Екатеринбурга. Об этом сообщили в управлении ведомства по Свердловской области.

Отмечается, у детей нашли возбудитель сальмонеллы.

У 22 заболевших выявлен возбудитель инфекции – Salmonella spp... Классы гимназии №116, где зарегистрированы случаи заболевания, переведены на дистанционный режим работы говорится в сообщении

При обследовании пищеблока специалисты выявили нарушения требований при обработке сырья, инвентаря и приготовлении блюд. Суд приостановил работу компании-организатора питания ООО "Аппетит".

Также Роспотребнадзор выдал предписания о проведении дезинфекции и обследовании персонала.