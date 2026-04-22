Москва22 апрВести.В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по поступившей информации о жалобах учащихся гимназии № 116 на ухудшение состояния здоровья. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в "МАКС".
Начиная с 18 апреля 2026 года, за медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, обратились не менее 20 учащихся первого класса и второго классауточняется в сообщении
Сотрудники прокуратуры изучают документацию, относящуюся к организации питания в гимназии. Уточняется количество пострадавших детей.
Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.
Сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора проводят необходимые проверочные мероприятия, в том числе в столовой гимназии.