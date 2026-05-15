У части заболевших из кадетского корпуса в Красноярске выявлена РНК норовируса

В Красноярске отравились 33 воспитанника кадетского корпуса

Москва15 мая Вести.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 33 случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди учащихся Красноярского кадетского корпуса имени Лебедя.

Об этом сообщает ведомство в мессенджере MAX. Отмечается, что заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести.

У части заболевших выявлена РНК норовируса говорится в публикации краевого Роспотребнадзора

Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства и устанавливают причинно-следственную связь заболевания.

В частности, осуществляется отбор проб готовой продукции, смывы с объектов внешней среды и обследование задействованных в приготовлении и раздаче пищи сотрудников.

Сообщается также, что кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения.

Как передает ТАСС со ссылкой на СК РФ, возраст отравившихся кадетов – от 11 до 15 лет.