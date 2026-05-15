Москва15 маяВести.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 33 случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди учащихся Красноярского кадетского корпуса имени Лебедя.
Об этом сообщает ведомство в мессенджере MAX. Отмечается, что заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести.
У части заболевших выявлена РНК норовирусаговорится в публикации краевого Роспотребнадзора
Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства и устанавливают причинно-следственную связь заболевания.
В частности, осуществляется отбор проб готовой продукции, смывы с объектов внешней среды и обследование задействованных в приготовлении и раздаче пищи сотрудников.
Сообщается также, что кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения.
Как передает ТАСС со ссылкой на СК РФ, возраст отравившихся кадетов – от 11 до 15 лет.