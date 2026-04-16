Москва16 апрВести.Уголовное дело по факту отравления детей в одном из детских садов возбуждено в городе Одинцово Московской области, сообщает региональный главк СК России.
Установлено, что 9 апреля за медицинской помощью обратились родители 27 воспитанников детсада в возрасте от 2 до 7 лет. У них были выявлены симптомы кишечной инфекции.
В следственном отделе по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление воспитанников детского сада (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ)отмечается в публикации ГСУ СК России по Московской области в мессенджере MAX
Со своей стороны, специалисты Управление Роспотребнадзора по Московской области начали эпидрасследование по факту отравления детей. Выдано предписание о временном закрытии дошкольного учреждения.