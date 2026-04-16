В Южно-Сахалинске Следком возбудил дело после случаев инфекции в двух детсадах СК завел уголовное дело из-за кишечной инфекции в детских садах Южно-Сахалинска

Москва16 апр Вести.В Южно-Сахалинске следователи завели уголовное дело по факту обращения детей в медицинское учреждение. Причина – распространение инфекции в двух детских садах областного центра. Об этом сообщило региональное СУ СК РФ на своем официальном сайте.

Отмечается, что дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ.

Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет) говорится в публикации Следкома

Ранее сообщалось о случаях заболевания кишечной инфекцией в двух детских садах села Дальнее Южно-Сахалинска. Родителям с детьми пришлось обратиться за помощью к врачам.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.