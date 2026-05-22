В Кызыле возбуждено уголовное дело после жалоб на жестокое обращение в детсаду Уголовное дело возбудили в Тыве после уколов детсадовцев

Москва22 мая Вести.После жалоб о жестоком обращении в детском саду Кызыла следственные органы СК России по республике Тыва возбудили уголовное дело по признакам ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает МВД по республике Тыва.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что несколько женщин обратились в полицию с заявлениями на воспитателей детского сада после того, как нашли у своих детей следы от уколов в области ягодиц.