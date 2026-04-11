В Северодвинске возбудили дело о применении насилия к воспитанникам детсада

Москва11 апр Вести.В Северодвинске возбуждено уголовное дело о применении физической силы к воспитанникам детского сада. Об этом заявил Следственный комитет (СК) РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Соответствующая информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.