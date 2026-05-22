Полиция Кызыла проверяет жалобы о жестоком обращении с детьми в детсаду В Кызыле проверят воспитателей детсада, коловших детей шприцами

Москва22 мая Вести.В городе Кызыл республики Тыва несколько женщин обратились в полицию с заявлениями на воспитателей детского сада, в который ходили их дети. У четырехлетних воспитанников данного детского учреждения обнаружены телесные повреждения в области ягодиц в виде следов от уколов. Полиция проводит проверку, сообщает МВД по республике Тыва.

Со слов детей, воспитатель и помощник воспитателя якобы уводили их в помещение туалета, где ставили уколы шприцем говорится в сообщении

Полицейские проверяют сообщения о причинении телесных повреждений воспитанникам детского сада, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предварительно, в действиях работников детского сада усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".