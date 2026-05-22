Бастрыкин запросил доклад по делу о подозрительных уколах в детсаду Кызыла

Москва22 мая Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту сообщений о подозрительных уколах в детском саду Кызыла. Об этом сообщает СК РФ.

В социальных медиа размещена публикация, согласно которой в одном из дошкольных общеобразовательных учреждений города Кызыла применяются недозволительные методы воспитания, сопряженные с применением насилия в отношении воспитанников говорится в сообщении

По заявлениям родителей, их детям делали уколы неизвестного вещества.

Следственные органы СК РФ по Республике Тыва возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Руководителя СУ СК России по Республике Тыва Геннадию Кюрю поручено представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.