В Челябинске по сообщениям об издевательствах над детьми в саду возбуждено дело

Работников детсада в Челябинске подозревают в жестоком обращении с малышами В Челябинске по сообщениям об издевательствах над детьми в саду возбуждено дело

Москва20 мая Вести.Уголовное дело возбуждено в Челябинске после распространившихся в СМИ сведений о жестоком обращении сотрудников детского сада с воспитанниками. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Речь идет об одном из учреждений, расположенных в Ленинском районе города. В публикации утверждалось, что некоторые работники издеваются над малышами, в том числе применяют физическую силу и могут поставить в угол на колени.

Воспитатель дошкольного учреждения сообщает, что отдельные сотрудники жестоко обращаются с детьми, ставят их на колени, применяют физическую силу… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Доклад о ходе расследования затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.