В Челябинске начали проверку после избиения 7-летнего ребенка в игровой комнате

Москва22 мая Вести.Следственный комитет Челябинской области инициировал доследственную проверку в связи с избиением 7-летнего ребенка в игровой комнате развлекательного центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Ребенок подвергся агрессивным действиям со стороны другого несовершеннолетнего. Тот в течение нескольких минут бил, применял удушающие приемы и совершал иное физическое насилие.

Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ говорится в сообщении

В ходе нее следователи дадут правовую оценку действиям работников игрового комплекса. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.