Москва12 апрВести.В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту избиения школьницы, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области в своем канале в MAX.
По предварительным данным, несколько девочек избили свою сверстницу в подъезде дома на улице Комарова. Пострадавшая с травмами обратилась в больницу.
По данному факту следователем СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)указывается в сообщении
Все участники конфликта уже установлены, выясняются обстоятельства произошедшего.