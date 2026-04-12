Группа школьниц избила свою сверстницу в Челябинске

Москва12 апр Вести.В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту избиения школьницы, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области в своем канале в MAX.

По предварительным данным, несколько девочек избили свою сверстницу в подъезде дома на улице Комарова. Пострадавшая с травмами обратилась в больницу.

По данному факту следователем СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) указывается в сообщении

Все участники конфликта уже установлены, выясняются обстоятельства произошедшего.