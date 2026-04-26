Организована проверка после травмирования мальчика от удара током в Усть-Илимске

Организована проверка после травмирования ребенка от удара током в Усть-Илимске Организована проверка после травмирования мальчика от удара током в Усть-Илимске

Москва26 апр Вести.Организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность) после травмирования 7-летнего мальчика от электрического тока трансформаторной будки в Усть-Илимске. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

Ранее в этот день стало известно, что группа детей проникла на территорию недавно ликвидированной колонии-поселения №10 на улице Высотной. В ходе игры 7-летний мальчик залез в трансформаторную будку и задел кабель, остававшийся под напряжением. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Как уточнили в прокуратуре в момент происшествия ребенок находился со старшим и двоюродным братьями.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по ст. 293 УК РФ (халатность) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Также будет дана оценка исполнению законодательства об электроэнергетике, защите прав детей и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

В Следственном комитете по Иркутской области уточнили, что инцидент произошел 25 апреля.