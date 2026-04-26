Москва26 апрВести.Организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность) после травмирования 7-летнего мальчика от электрического тока трансформаторной будки в Усть-Илимске. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.
Ранее в этот день стало известно, что группа детей проникла на территорию недавно ликвидированной колонии-поселения №10 на улице Высотной. В ходе игры 7-летний мальчик залез в трансформаторную будку и задел кабель, остававшийся под напряжением. Пострадавшего доставили в реанимацию.
Как уточнили в прокуратуре в момент происшествия ребенок находился со старшим и двоюродным братьями.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по ст. 293 УК РФ (халатность)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Также будет дана оценка исполнению законодательства об электроэнергетике, защите прав детей и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
В Следственном комитете по Иркутской области уточнили, что инцидент произошел 25 апреля.