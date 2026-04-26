СК проведет проверку по факту травмирования ребенка током в Иркутске

Бастрыкину доложат обстоятельства ЧП с пострадавшим от удара током в Иркутске СК проведет проверку по факту травмирования ребенка током в Иркутске

Москва26 апр Вести.Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах травмирования несовершеннолетнего жителя Иркутска. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По информации из соцмедиа, на территории бывшего режимного объекта в городе 7-летний мальчик получил удар электрическим током при попытке залезть на трансформаторную будку. Ребенка госпитализировали.

По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) говорится в сообщении

И.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Виктору Семенову поручено доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.