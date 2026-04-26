Москва26 апрВести.Ребенок попал в реанимацию после удара током на территории недавно ликвидированной колонии-поселения №10 в Усть-Илимске Иркутской области. Об этом сообщило интернет-издание Baza.
По данным канала, группа детей проникла на территорию бывшего режимного объекта, где в ходе игры 7-летний мальчик залез в трансформаторную будку и задел кабель, остававшийся под напряжением.
С ожогами почти всей поверхности тела ребенка госпитализировали в реанимацию. Также при падении после удара током мальчик получил еще и черепно-мозговую травму. Состояние школьника крайне тяжелоеговорится в сообщении, опубликованном у Baza в мессенджере MAX
Отмечается, что пострадавшего готовят к транспортировке санавиацией в Иркутск.
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