Baza: ребенок пострадал после удара током на территории бывшей иркутской колонии

Baza: ребенок попал в реанимацию после удара током в бывшей иркутской колонии Baza: ребенок пострадал после удара током на территории бывшей иркутской колонии

Москва26 апр Вести.Ребенок попал в реанимацию после удара током на территории недавно ликвидированной колонии-поселения №10 в Усть-Илимске Иркутской области. Об этом сообщило интернет-издание Baza.

По данным канала, группа детей проникла на территорию бывшего режимного объекта, где в ходе игры 7-летний мальчик залез в трансформаторную будку и задел кабель, остававшийся под напряжением.

С ожогами почти всей поверхности тела ребенка госпитализировали в реанимацию. Также при падении после удара током мальчик получил еще и черепно-мозговую травму. Состояние школьника крайне тяжелое говорится в сообщении, опубликованном у Baza в мессенджере MAX

Отмечается, что пострадавшего готовят к транспортировке санавиацией в Иркутск.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.