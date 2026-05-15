В Башкирии 12-летний школьник попал в больницу после инцидента на аттракционе В Стерлитамаке возбуждено дело после травмирования школьника на аттракционе

Москва15 мая Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования 12-летнего мальчика на аттракционе в Стерлитамаке. Об этом сообщило СУ СК РФ по Республике Башкортостан на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУ СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ говорится в публикации Следкома

Отмечается, что инцидент произошел в городском парке культуры и отдыха 10 мая. По предварительным данным, когда ребенок по указанию оператора переходил в другую кабину, аттракцион привели в движение. Школьника зажало между элементами конструкции. Его госпитализировали, а затем доставили в детскую республиканскую больницу в Уфе. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных за соблюдение техники безопасности и техническое состояние аттракциона. Руководство следственного управления республики контролирует ход расследования.