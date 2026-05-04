СК в Петербурге проводит проверку по факту травмирования ребенка на серфборде

В Петербурге устанавливают обстоятельства ЧП с подростком на серфборде СК в Петербурге проводит проверку по факту травмирования ребенка на серфборде

Москва4 мая Вести.В Санкт-Петербурге следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ проводит доследственную проверку по факту происшествия с несовершеннолетним.

Как сообщает ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу в MAX, 11-летний мальчик был травмирован, катаясь на серфборде.

По предварительным данным, 3 мая 2026 года во время выполнения трюка на серфборде на тренировке в парке на Среднем Суздальском озере мальчик не смог завершить его, сорвался и упал с высоты на поверхность воды говорится в сообщении

В результате происшествия ребенка госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия, запросили необходимую документацию. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.