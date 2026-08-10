В Петербурге начата проверка по факту травмирования ребенка во время купания

Прокуратура проверит факт травмирования ребенка во время купания в Петербурге В Петербурге начата проверка по факту травмирования ребенка во время купания

Москва10 авг Вести.Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка по факту травмирования несовершеннолетнего ребенка в акватории реки Малой Невки в Санкт-Петербурге. Подробности ведомство сообщает в MAX.

По предварительной информации, 10 августа 11-летний ребенок купался на территории яхт-клуба вблизи стоянки и мест обслуживания маломерных судов.

Во время купания несовершеннолетний получил удар электрическим током. Ребенок доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении

Ведомство установит все обстоятельства произошедшего, причины травмирования, а также соблюдение требований безопасности на территории яхт-клуба.