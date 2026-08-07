В Петербурге частично затопило закрытый плавучий ресторан Закрытый плавучий ресторан в Петербурге вновь затопило

Москва7 авг Вести.В Санкт-Петербурге частично затопило неэксплуатируемый плавучий ресторан, расположенный в акватории Малой Невы у набережной Макарова. Проверку по этому поводу организовала Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Собственник принимает меры по откачке воды.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства…, проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта отмечается в публикации

Ранее собственник плавучего ресторана по требованию транспортной прокуратуры уже выполнял работы по откачке воды и восстановлению технического состояния объекта, добавили в прокуратуре.