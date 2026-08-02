Москва2 авгВести.Северо-Западной транспортной прокуратурой начата проверка по факту столкновения маломерных судов в Санкт-Петербурге. Подробности сообщает канал ведомства в MAX.
По предварительной информации, 1 августа в акватории реки Мойки у 1-го Инженерного моста теплоход "Сиерра-10" столкнулся с катером "Bella". В результате катер врезался в опору моста и получил незначительные повреждения.
Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, конструкция моста не нарушена. Никто не пострадал.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажировговорится в сообщении
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.