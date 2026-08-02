На Мойке в Петербурге столкнулись маломерные суда, начата проверка

Прокуратура начала проверку по факту столкновения судов в Петербурге На Мойке в Петербурге столкнулись маломерные суда, начата проверка

Москва2 авг Вести.Северо-Западной транспортной прокуратурой начата проверка по факту столкновения маломерных судов в Санкт-Петербурге. Подробности сообщает канал ведомства в MAX.

По предварительной информации, 1 августа в акватории реки Мойки у 1-го Инженерного моста теплоход "Сиерра-10" столкнулся с катером "Bella". В результате катер врезался в опору моста и получил незначительные повреждения.

Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, конструкция моста не нарушена. Никто не пострадал.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров говорится в сообщении

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.