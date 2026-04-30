СК начал проверку после столкновения теплоходов на реке Дон

СК проверяет обстоятельства столкновения теплоходов на реке Дон СК начал проверку после столкновения теплоходов на реке Дон

Москва30 апр Вести.Процессуальная проверка начата после инцидента на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Происшествие случилось в минувший вторник, 28 апреля.

Произошло столкновение правыми бортами двух теплоходов. Оба судна получили механические повреждения корпусов говорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX

Известно, что в результате инцидента никто не погиб, утечки нефтепродуктов не произошло. Точная сумма ущерба еще устанавливается.