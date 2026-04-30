Москва30 апрВести.Процессуальная проверка начата после инцидента на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
Происшествие случилось в минувший вторник, 28 апреля.
Произошло столкновение правыми бортами двух теплоходов. Оба судна получили механические повреждения корпусовговорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX
Известно, что в результате инцидента никто не погиб, утечки нефтепродуктов не произошло. Точная сумма ущерба еще устанавливается.