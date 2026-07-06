Москва6 июл Вести.На рейде в Городце Нижегородской области произошло столкновение танкеров, проверку начала Нижегородская транспортная прокуратура.

По предварительным данным 05 июля 2026 года в дневное время на реке Волге теплоход "Мидволга-2" при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами "Балтфлот-2" и "Балтфлот-6"