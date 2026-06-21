Прокуратура проверит обстоятельства ЧП с пассажирским судном на Волге

По факту инцидента с пассажирским судном на Волге начата проверка Прокуратура проверит обстоятельства ЧП с пассажирским судном на Волге

Москва21 июн Вести.Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом с пассажирским судном на Волге. Подробности ведомство сообщает в MAX.

По предварительной информации, при маневрировании у метеора "Восход-2" перед выходом в рейс был поврежден винт. В результате рейс Ярославль – Рыбинск отменили.

Пострадавших нет. Загрязнения акватории и разлива нефтепродуктов не допущено говорится в сообщении

В настоящее время судно идет к месту стоянки. Пассажирам возвратили денежные средства за билеты.

Проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства проводит Ярославская транспортная прокуратура.