Москва21 июнВести.Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом с пассажирским судном на Волге. Подробности ведомство сообщает в MAX.
По предварительной информации, при маневрировании у метеора "Восход-2" перед выходом в рейс был поврежден винт. В результате рейс Ярославль – Рыбинск отменили.
Пострадавших нет. Загрязнения акватории и разлива нефтепродуктов не допущеноговорится в сообщении
В настоящее время судно идет к месту стоянки. Пассажирам возвратили денежные средства за билеты.
Проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства проводит Ярославская транспортная прокуратура.