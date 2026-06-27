Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов во Владивостоке

Права пассажиров отложенных рейсов во Владивостоке взяла на контроль прокуратура Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов во Владивостоке

Москва27 июн Вести.Соблюдение прав пассажиров задержанных во Владивостоке авиарейсов находится на контроле, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в MAX.

Там отметили, что сегодня, 27 июня, отложен вылет двух рейсов авиакомпании "Россия". Вылет одного из них в Хабаровск был запланирован в 8.00, новое расчетное время вылета – в 20.00. Второй рейс должен был вылететь в Южно-Сахалинск в 13.05, но перенесен на 20.05.

Приморская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров говорится в сообщении

В надзорном ведомстве отметили, что пассажиры были заранее проинформированы об изменении расписания, а авиакомпания организовала предоставление гражданам обязательных услуг.

Жалоб в прокуратуру не поступало, но в здании аэровокзала организована мобильная приемная.