Москва27 апрВести.Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Владивостока, где более 4 часов ожидают вылет свыше 500 человек. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Сегодня в связи с поздним прибытием воздушных судов более чем на 4 часа задержаны вылеты рейсов из Владивостока в Москву (авиакомпания "Аэрофлот") и Иркутск (авиакомпания "Сибирь"). Ожидают отправления свыше 500 пассажировуточняется в канале надзорного ведомства в MAX
В прокуратуре уточнили, что жалобы граждан пока не поступали.