Более 500 пассажиров застряли в аэропорту Владивостока из-за задержки рейсов

В аэропорту Владивостока из-за задержки рейсов застряли более 500 пассажиров Более 500 пассажиров застряли в аэропорту Владивостока из-за задержки рейсов

Москва27 апр Вести.Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Владивостока, где более 4 часов ожидают вылет свыше 500 человек. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Сегодня в связи с поздним прибытием воздушных судов более чем на 4 часа задержаны вылеты рейсов из Владивостока в Москву (авиакомпания "Аэрофлот") и Иркутск (авиакомпания "Сибирь"). Ожидают отправления свыше 500 пассажиров уточняется в канале надзорного ведомства в MAX

В прокуратуре уточнили, что жалобы граждан пока не поступали.