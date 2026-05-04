Москва4 маяВести.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в международном аэропорту Волгограда, говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным онлайн-табло воздушной гавани, на прилет задерживаются 10 рейсов, еще два отменены. Вылета ожидают девять воздушных судов.
В связи с ограничениями в работе международного аэропорта Сталинград задерживаются авиарейсы, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромысказано в сообщении прокуратуры
Транспортные прокуроры ведут мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Также в аэропорту организованы мобильные приемные для пассажиров.