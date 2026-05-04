Прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в Волгограде

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Волгограде Прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в Волгограде

Москва4 мая Вести.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в международном аэропорту Волгограда, говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, на прилет задерживаются 10 рейсов, еще два отменены. Вылета ожидают девять воздушных судов.

В связи с ограничениями в работе международного аэропорта Сталинград задерживаются авиарейсы, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромы сказано в сообщении прокуратуры

Транспортные прокуроры ведут мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Также в аэропорту организованы мобильные приемные для пассажиров.