Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса из Приморья во Вьетнам

Москва24 мая Вести.Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса из Владивостока во Вьетнам, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Отмечается, что вылет рейса Владивосток – Ханой – Камрань авиакомпании Vietjet Air был запланирован на 10.05 местного времени (03.05 мск).

В связи с поздним прибытием воздушного судна более чем на 4 часа задержан вылет рейса Владивосток-Ханой-Камрань (а/к Vietjet Air), запланированного на 10.05. Расчетное время вылета в 18.05 (11.05 мск) сказано в сообщении

Авиакомпания предоставляет пассажирам обязательные услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, уточнили в надзорном ведомстве.