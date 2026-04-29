Москва29 апрВести.Надзорное ведомство начало проверку по факту возвращения самолета в аэропорт вылета Хабаровск из-за возможной технической неисправности, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.
Сегодня воздушное судно, вылетевшее по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровскотметили в пресс-службе
Посадка прошла благополучно, среди 37 находящихся на борту пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.
В ведомстве проверяют соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, в ходе проверки в том числе дадут оценку подготовке судна к вылету. Также контролируется соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.
Предварительно, вылет по маршруту запланирован на 30 апреля.