Прокуратура проводит проверку из-за возвращения самолета в аэропорт Хабаровска Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за возможной неисправности

Москва29 апр Вести.Надзорное ведомство начало проверку по факту возвращения самолета в аэропорт вылета Хабаровск из-за возможной технической неисправности, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Сегодня воздушное судно, вылетевшее по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровск отметили в пресс-службе

Посадка прошла благополучно, среди 37 находящихся на борту пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.

В ведомстве проверяют соблюдение требований законодательства о безопасности полетов, в ходе проверки в том числе дадут оценку подготовке судна к вылету. Также контролируется соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.

Предварительно, вылет по маршруту запланирован на 30 апреля.