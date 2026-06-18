Москва18 июнВести.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров после аварийной посадки лайнера Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Воздушное судно, выполнявшее рейс Сочи-Архангельск, было вынуждено совершить посадку в международном аэропорту Сочи по техническим причинам. Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейсаговорится в канале Южной транспортной прокуратуры в MAX
Ранее сообщалось, что аварийная посадка самолета Сочи — Архангельск, экипаж которого принял решение вернуться в аэропорт вылета, была произведена из-за технической неисправности на борту. Согласно данным Следственного комитета, организовавшего доследственную проверку обстоятельств случившегося, в результате инцидента никто не пострадал.