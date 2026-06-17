Пассажирский самолет Smartavia вернулся в аэропорт Сочи по техническим причинам

В аэропорту Сочи экстренно приземлился пассажирский самолет Smartavia Пассажирский самолет Smartavia вернулся в аэропорт Сочи по техническим причинам

Москва17 июн Вести.Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, вылетевший из Сочи в Архангельск, предположительно из-за технической неисправности вернулся в аэропорт города-курорта. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполняющего рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту говорится в канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX

Самолет после выработки топлива благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Ситуация находится на контроле авиационных властей, уточнили в Росавиации.