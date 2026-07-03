Из‑за трещины в остеклении рейс "России" вернулся в Петербург

Рейс "России" из Петербурга в Москву вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле Из‑за трещины в остеклении рейс "России" вернулся в Петербург

Москва3 июл Вести.Во время рейса авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Москву треснуло стекло, после чего самолет был вынужден вернуться в аэропорт. Авиакомпания "Россия" прокомментировала ситуацию с рейсом FV6181.

Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине растрескивания внешнего слоя одной из секций остекления кабины пилотов говорится в комментарии

По информации авиакомпании, самолет Sukhoi Superjet 100 совершил благополучную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Пассажиров отправили на резервном самолете.