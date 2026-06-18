В Пулково прокомментировали ситуацию с самолетом Касабланка – Москва Пассажиров Касабланка – Москва высадили из самолета в терминал аэропорта Пулково

Москва18 июн Вести.Пассажиров лайнера Касабланка – Москва, приземлившегося в петербургском аэропорту Пулково из-за ограничений в столичном регионе, выпустили из самолета. Сейчас они находятся в здании терминала. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Пассажиры рейса Касабланка-Москва высажены из самолета. Перевезены автобусами в здание терминала. Аэропорт выполняет данные процедуры после соответствующего решения авиакомпании. Инфраструктура Пулково полностью готова к приему ожидающих пассажиров говорится в официальном Telegram-канале Пулково

Ранее в ряде интернет-источников появилась информация, что пассажиры рейса вынуждены были провести в самолете, севшем в Пулково, около 8 часов. Утверждалось, что люди остались без питания и еды, туалетные комнаты не работали, а в салоне стоял неприятный запах. По словам очевидцев, среди пассажиров много пожилых людей и детей, некоторым стало плохо из-за отсутствия свежего воздуха.