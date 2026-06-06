Аэропорт Пулково возобновил работу без ограничений В Пулково сняли ограничения на полеты гражданской авиации

Москва6 июн Вести.Воздушное пространство над петербургским аэропортом Пулково вновь доступно для полетов гражданской авиации. Имевшиеся ограничения сняты, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Они продержались в авиагавани ровно 5 часов.

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Ограничения требовались для обеспечения безопасности полетов.

Меры были введены в 4.51 мск, когда объявили о полном ограничении полетов. В 9.13 мск оно сменилось частичным ограничением, а теперь и вовсе отменено.