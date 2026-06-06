Москва6 июнВести.Воздушное пространство над петербургским аэропортом Пулково вновь доступно для полетов гражданской авиации. Имевшиеся ограничения сняты, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Они продержались в авиагавани ровно 5 часов.

Аэропорт Пулково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

написано в канале Росавиации в MAX

Ограничения требовались для обеспечения безопасности полетов.

Меры были введены в 4.51 мск, когда объявили о полном ограничении полетов. В 9.13 мск оно сменилось частичным ограничением, а теперь и вовсе отменено.