Москва21 маяВести.В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково возобновлено гражданское авиасообщение. Об этом стало известно из публикации Росавиации.
Ограничения продержались в воздушном пространстве города порядка двух часов.
В аэропорту Пулково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале агентства в MAX
Вводившиеся меры предосторожности были предприняты для обеспечения безопасности полетов.
Введены они были в 18.30 мск, спустя полтора часа стало известно о начале осуществления полетов по согласованию с соответствующими органами, а вскоре – и о полном снятии ограничений.