В Пулково возобновили работу без ограничений на полеты

Москва21 мая Вести.В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково возобновлено гражданское авиасообщение. Об этом стало известно из публикации Росавиации.

Ограничения продержались в воздушном пространстве города порядка двух часов.

Вводившиеся меры предосторожности были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Введены они были в 18.30 мск, спустя полтора часа стало известно о начале осуществления полетов по согласованию с соответствующими органами, а вскоре – и о полном снятии ограничений.