Из-за ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли 8 рейсов, 5 задержаны

Москва5 апр Вести.Петербургский аэропорт Пулково утром 5 апреля работает в условиях ограничений воздушного пространства. Пассажиров заверили, что сразу после открытия начнется обслуживание рейсов, и призвали набраться терпения.

На текущий момент на запасные аэродромы ушли 8 рейсов, задержано на более чем два часа 5 рейсов, отмененных на вылет нет говорится в сообщении Пулково в мессенджере MAX

В авиагавани напомнили, что ограничения действуют для обеспечения безопасности полетов. Там также сообщили, что ситуация в терминале остается спокойной.